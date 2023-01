Por Rui Oliveira Costa 28 Janeiro, 2023 • 18:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O penta ou uma estreia? Sporting e FC Porto enfrentam-se na final da Taça da Liga, que os leões já ganharam por quatro vezes, mas é o troféu que falta no museu do Estádio do Dragão.

O Sporting entrou mais afoito na pressão e Pedro Gonçalves pediu penálti para os leões logo nos primeiros minutos, por uma alegada mão de Marcano, mas o árbitro não acedeu ao pedido.

No entanto, foram os dragões a inaugurar o marcador, aos dez minutos. Jogada pela direita do FC Porto, o cruzamento chega a Wendell e o brasileiro deixa para Eustáquio fazer um grande remate de fora da área. Ainda assim, Adán parecia ter o lance controlado, mas a bola passou entre as mãos do guarda-redes espanhol.

Dois minutos depois, o Sporting chegou ao empate. Bola longa para o meio-campo, Paulinho ganha de cabeça, tabela com Edwards e isola o inglês, que tira Cláudio Ramos do lance e faz o empate. Contudo, depois de revisão no VAR, o lance foi anulado por fora de jogo.

Os leões pressionavam na procura do empate. Bola na profundidade a isolar Pedro Gonçalves, o português deixou em Morita que tentou um chapéu, mas Cláudio Ramos impediu o golo.

Os dragões voltaram a criar perigo aos 32 minutos. Livre batido por Otávio e Taremi desvia para defesa de Adán.

Aos 36', o Sporting esteve duas vezes muito perto do empate. Primeiro foi Pedro Porro a rematar de muito longe e a acertar na barra. Na sequência do lance, Pedro Gonçalves remata contra um defesa portista e vai ao poste.

Perto do intervalo, nova oportunidade para o Sporting. Paulinho aparece sozinho na área, tira Wendell do caminho e remata, mas Cláudio Ramos, atrapalhado pelo colega de equipa, ainda conseguiu desviar para canto.

Apesar das várias tentativas do Sporting, o FC Porto chegou mesmo em vantagem ao intervalo.

O jogo regressou para a segunda parte sem alterações, mas com o FC Porto a conseguir manter mais a bola e condicionar as tentativas de ataque do Sporting.

Rúben Amorim mexeu pela primeira vez no jogo pouco depois dos 55' para tirar Nuno Santos e lançar Fatawu no jogo.

Se já estava difícil para o Sporting, mais difícil ficou a partir do minuto 73. Depois de uma falta sobre Otávio e de uma confusão no relvado, Paulinho vê o segundo amarelo e é expulso por João Pinheiro.

Sem grandes incidências, quanto a oportunidades de golo, Sérgio Conceição faz a primeira alteração aos 79', com a saída de Wendell para a entrada de Zaidu. Amorim respondeu com as entradas de St. Juste e Trincão para os lugares de Coates e Edwards.

O treinador do Sporting esgotou as alterações logo a seguir. Saíram Morita e Ugarte e entraram Arthur Gomes e Tanlongo.

Amorim arriscou e o FC Porto aproveitou. Na sequência de um canto, Pepê ganha a linha pela direita e cruzou para o segundo poste, onde apareceu Marcano sozinho para faturar. 2-0 para os dragões e uma mão na Taça da Liga.

Onze do Sporting: Adán, Matheus Reis, Coates, Gonçalo Inácio; Porro, Morita, Ugarte, Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Edwards e Paulinho.

Onze do FC Porto: Cláudio Ramos, João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Eustáquio, Otávio, Galeno; Pepê e Taremi

Suplentes do Sporting: Franco Israel; St Juste, Trincão, Fatawu, Tanlongo, Arthur Gomes, Ricardo Esgaio, Jovane e Chermiti.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa; Fábio Cardoso, Zaidu, Rodrigo Conceição, Bernardo Folha, Veron, Namaso, Gonçalo Borges e Toni Martínez.