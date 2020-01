© Filipe Amorim/Global Imagens

Por TSF com Lusa 05 Janeiro, 2020 • 22:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sérgio Conceição está feliz com o resultado e com a atitude da equipa que voltou a vencer em Alvalade após 11 anos de 'jejum'. Porém, revela, "o Sporting foi o adversário mais difícil da época".

O treinador do Sporting admitiu que o Sporting "conseguiu entrar pelos flancos com qualidade, sobretudo no lado esquerdo" e que os dragões "tiveram de corrigir erros" após o golo do clube verde e branco. "A entrada do Luís Díaz foi a chave do jogo, não por uma má prestação do Nakajima, mas porque estavam a chegar com qualidade às zonas de finalização. Se tivéssemos feito o 3-1, era injusto por aquilo que o Sporting fez", disse na conferência de imprensa.

"O Sporting esteve bem. Vi uma equipa bem organizada, com uma dinâmica ofensiva bastante interessante. A mobilidade que têm na frente é muito interessante. Penso que o Silas está a fazer um excelente trabalho. Criaram três ou quatro situações no início da segunda parte para fazer golo", reforçou o técnico.

Na opinião de Conceição estamos perante um "campeonato difícil, competitivo". O técnico recordou o jogo entre o Vitória de Guimarães e o Benfica, elogiou o "jogo fantástico" dos vimaranenses e referiu que a equipa da cidade de berço "merecia mais do que teve no resultado".

"A minha satisfação é ganhar a dois rivais fortes, como o Benfica e o Sporting, mas nos não festejamos vitórias. Se contribuírem para chegarmos a conquista de campeonato, é bom. São jogos de seis pontos, impedimos a aproximação de um rival", frisou, acrescentando que "se um treinador que treina o FC Porto, a faltarem 20 jogos, ficando a quatro pontos do rival, não tenha a convicção que vai lutar para ser campeão, algo está mal".

Já sobre a posição dos leões na tabela classificativa, Sérgio Conceição afirmou que "há dois meses, diziam que o Sporting não tinha hipóteses nenhumas e ontem [sábado] diziam que, se o Sporting ganhasse hoje, estava na luta". "Fica mais difícil, mas faltam ainda muitos jogos para acabar o campeonato. Há muitos pontos em disputa", frisou.