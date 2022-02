Sporting garante Marcus Edwards por mais de 7 milhões de euros

© Global Imagens (arquivo)

​​​​​​O Sporting pagou 7,67 milhões de euros por metade do passe do futebolista inglês Marcus Edwards ao Vitória de Guimarães, que vai ainda receber a título definitivo Bruno Gaspar e Geny Catamo por empréstimo até final da temporada.

"A Vitória Sport Clube -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD para a transferência do jogador Marcus Edwards, pelo valor de 7.670.000Euro correspondente aos 50% dos direitos económicos detidos por esta Sociedade. O acordo contempla ainda bónus que podem atingir um total de 500.000Euro, mediante objetivos desportivos a atingir pelo Sporting", pode ler-se em comunicado publicado no sítio oficial dos vitorianos.

O emblema de Guimarães indica que ao valor da transferência "acresce a cedência imediata e definitiva de Bruno Gaspar, passando o Vitória a ser detentor da totalidade dos direitos económicos do lateral-direito, tendo o Sporting assumido os custos relativos à desvinculação do jogador e ao seu regresso ao D. Afonso Henriques até junho de 2026".

"O Vitória recebe ainda o extremo Geny Catamo por empréstimo válido até final da temporada, salvaguardando preferência para extensão do vínculo com o internacional moçambicano para 2022/23", acrescenta ainda a nota.

O acordo com os leões inclui ainda "um direito de preferência e exclusividade para a transferência definitiva -- a partir da época 2022/23 -- do jogador Gonzalo Plata, sendo válida para outro(s) jogador(es) do Sporting CP caso não seja exercida pelo internacional equatoriano".

"No âmbito da transferência de Edwards. o Vitória assegurou ainda, junto do Tottenham Hotspur Football Club, 10% de uma mais-valia futura a receber pelo clube londrino, tendo este prescindido também da compensação ao abrigo do chamado mecanismo de solidariedade", concluem os vimaranenses.

Edwards, de 23 anos, chegou ao Vitória de Guimarães em 2019/20, proveniente do Tottenham, que o tinha cedido aos holandeses do Excelsior, em 2018/19, e ao Norwich, em 2017/18.

O internacional sub-17 e sub-19 por Inglaterra tinha contrato com os vimaranenses até ao fim da época de 2023/24, com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Nos 96 jogos disputados ao serviço do emblema minhoto, o extremo marcou 20 golos.

O Sporting limitou-se a confirmar a chegada de Edwards, assim como o regresso do avançado argelino Islam Slimani, com um vídeo publicado nas redes sociais, no qual se podem ver camisolas 'verdes e brancas' com os nomes e números dos 'reforços', que vão usar, respetivamente, o '23' e o '9'.