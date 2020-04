Sporting garante que já não deve nada a Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic garante que o Sporting ainda lhe deve uma verba da condenação em tribunal © Sporting/DR

A SAD do Sporting garante que já pagou o que devia ao treinador Sinisa Mihajlovic. Em comunicado os leões recusam que continuem a ter um valor em dívida, rejeitando as acusações do treinador sérvio.

"Tal como é do conhecimento público, Siniša Mihajlovic propôs contra a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD uma acção arbitral (...) que culminou com a condenação da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD ao pagamento do montante de 3 milhões de acrescidos de juros à taxa de 5% ao ano desde o dia 27 de Junho de 2018 até integral pagamento", começa por exeplia a SAD leonina. Acrescenta o Sporting que o valor total de outras despesas é de 10 mil euros.

A Sporting CP - Futebol, SAD confirma que procedeu ao pagamento a Siniša Mihajlovic das quantias que resultam da referida condenação, "incluindo juros e contribuição para as despesas legais, naturalmente sujeitando-as aos impostos legais", acrescentam.

"O próprio [Sinisa Mihajlovic], apesar de reconhecer o pagamento efectuado, referiu considerar que os descontos legais aplicados pela Sporting CP - Futebol, SAD não são devidos, pretendendo receber a quantia arbitrada pelo CAS como quantia líquida", algo que o Sporting rejeita agora.

A acusação do treinador

Mihajlovic disse ao jornal Record que a dívida não foi saldada na totalidade. "Tentei evitar comentar publicamente este assunto e respeitar a confidencialidade do processo, mas, dada a desinformação de algumas notícias ontem divulgadas, presumo que pelo Sporting ou por alguém de dentro do clube, não tenho alternativa a não ser emitir uma declaração para corrigir essas mesmas informações".

"Até o momento, o Sporting não resolveu o nosso diferendo e não fez o pagamento integral do valor decidido pelo TAS em 28 de novembro de 2019", diz o treinador, que acusa a SAD leonina de ter retido o IRS (25 por cento). Mihajlovic garante só recebeu 2,25 milhões de euros e exige o pagamento "total" da indemnização.