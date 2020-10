Em equipa que ganha, Amorim não mexe. Sporting repete onze frente ao Gil Vicente

Rúben Amorim © António Cotrim/Lusa

Por TSF 28 Outubro, 2020 • 20:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting recebe esta quarta-feira o Gil Vicente em Alvalade, num jogo em atraso da primeira jornada do campeonato. O jogo, inicialmente marcado para setembro, foi adiado devido a vários casos de Covid-19 nas equipas.

Os leões, que ainda não perderam no campeonato, estão em terceiro, com 10 pontos, a cinco do líder Benfica e em igualdade com o FC Porto. Já o Gil Vicente, que apenas soma um triunfo nesta edição da I Liga, é 12.º, com cinco pontos.

O Sporting, em caso de vitória, fica isolado no segundo posto, a apenas dois pontos do Benfica.

Onze do Sporting: Adán, Luís Neto, Coates, Feddal, Pedro Porro, Nuno Mendes, Matheus Nunes, João Palhinha, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Jovane Cabral

Onze do Gil VIcente: Denis, Joel Pereira, Rodrigo, Rúben Fernandes, Ygor Nogueira, Talocha, João Afonso, Kanya, Lucas Mineiro, Samuel Lino, Miullen

A equipa orientada por Rúben Amorim chega a este jogo depois de uma vitória frente ao Santa Clara, por 2-1, nos Açores, enquanto o Gil Vicente foi derrotado pelo FC Porto, no estádio do Dragão, por 1-0.

O jogo entre o Sporting e o Gil Vicente está agendado tem início às 21h45, numa partida que será arbitrada por André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.

Suplentes do Sporting: Maximiano, Borja, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Daniel Bragança, Sporar, Tiago Tomás, Plata e Pedro Marques.

Suplentes do Gil Vicente: Daniel Fuzato, Souley, Claude Gonçalves, Leautey, Vitor Carvalho, Leandrinho, Lourency, Bouba e Renan Oliveira.