Sporting interrompe empréstimo do avançado brasileiro Fernando

O brasileiro cumpriu apenas seis encontros ao serviço da formação sub-23 dos leões

Por Lusa 19 Janeiro, 2020 • 23:14

O Sporting interrompeu o empréstimo do futebolista brasileiro Fernando, contratado para a equipa principal no verão passado proveniente dos ucranianos do Shakthar Donetsk, mas sem nunca ter sido opção, revelou este domingo à Lusa fonte do clube leonino.

O jovem extremo brasileiro, de 20 anos, não somou minutos na equipa principal, tendo cumprido apenas seis encontros ao serviço da formação sub-23 dos leões, muito por culpa de desequilíbrios musculares que trouxe da Ucrânia e também devido a uma virose, que afetaram a sua afirmação.

Fernando, que estava emprestado até final da época, já não esteve presente no treino deste domingo na Academia em Alcochete, com vista à participação na final four da Taça da Liga, um troféu que o leões venceram nas últimas duas edições.