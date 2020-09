O plantel do Sporting treinou esta manhã em Lagos © António Cotrim/Lusa (arquivo)

O Sporting está pronto para ir a jogo. A TSF apurou que os resultados dos testes à Covid-19 realizados esta terça-feira por jogadores, equipa técnica e restante comitiva deram todos negativos, pela segunda vez.

Os leões estão assim aptos para ir a jogo esta quinta-feira frente ao Aberdeen da Escócia, em jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

O plantel do Sporting treinou esta manhã em Lagos e viaja ainda esta tarde para Lisboa. Termina assim o mini-estágio dos leões no sul do país.

