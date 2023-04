Veja os golos de Edwards e Rabiot. Sporting 1-1 Juventus (2.ª parte)

Por Gonçalo Teles 20 Abril, 2023 • 18:50 Partilhar este artigo Facebook

O Sporting tenta esta noite contornar a desvantagem de 1-0 sofrida no estádio da Juventus e impor-se na receção à equipa italiana para se qualificar para as meias-finais da Liga Europa de futebol.

Amorim apostou em Ugarte, regressado depois de cumprir castigo em Londres, frente ao Arsenal, e optou por entregar a liderança ataque a Pote, Trincão e Edwards, deixando Chermiti no banco. A crença era muita, mas bastaram nove minutos à Juventus para chegar ao primeiro golo da noite.

Depois de um pontapé de canto batido a partir do lado esquerdo do ataque, a defesa do Sporting não soube desfazer-se de dois cabeceamentos e Rabiot, perto da pequena área, aproveitou para rematar sem grande oposição para o 1-0. Pote e Inácio ficaram no chão porque estavam ambos a defender o primeiro poste e acabaram a jogada estendidos no chão após um choque.

Ultrapassado o choque - físico e emocional - começava a corrida atrás do prejuízo. A primeira meta volante apareceu aos 17 minutos: Edwards avançou pela direita, furou pela grande área e obrigou um defesa dos italianos a desviar a bola para o poste. Ugarte foi ter com ela, Rabiot foi ter com eles e fez penálti sobre o uruguaio.

Edwards, autor da corrida que deu origem a tudo isto, fez a sua parte: bola rasteira para o meio da baliza e o empate em Alvalade. Dos três que esta noite jogavam no ataque do Sporting, era o que melhor figura ia fazendo: Pote e Trincão destacavam-se também, mas pela negativa, tantos eram os passes falhados.

Ugarte ia sendo o dono e senhor da fixação do Sporting no posto de controlo do jogo. Ora a atacar - chegou a rematar depois de uma recuperação no centro em que se encheu de coragem -, ora a defender - ficou na retina uma dobra a Diomande num contra-ataque italiano -, o uruguaio fazia de pêndulo.

Não era por ele que o Sporting não chegava ao intervalo em vantagem, sendo certo que para marcar golos era preciso rematar e, a avaliar pelo fim da primeira parte, pouca era a vontade de o fazer. Só Diomande tinha andado perto.

Amorim não mexeu ao intervalo. A controlar o jogo, como já tinha feito em Turim, faltava ao Sporting ser mais agressivo no ataque, ou pelo menos relembrar-se de que os passes, por mais que se façam, não contam como golos.

Onze do Sporting: Adán, Diomande, Coates, Gonçalo Inácio, Esgaio, Morita, Ugarte, Nuno Santos, Edwards, Trincão e Pote

Onze da Juventus: Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Di María, Chiesa e Vlahovic

O jogo é arbitrado pelo francês François Letexier, auxiliado por Cyril Mugnier e ​​​​​​​Mehdi Rahmouni. No VAR está Pol van Boekel.

Suplentes do Sporting: Israel, Diogo Pinto, Matheus Reis, Sotiris, Luís Neto, Rochinha, Fatawu, Bellerín, Tanlongo, Arthur, Chermiti e Essugo

Suplentes da Juventus: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Pogba, Milik, Gatti, Kostic, Bonucci, Rugani, Soulè, Paredes e Fagioli