Trauner abre o marcador. Sporting 0-1 Lask Linz (1.ª parte)

Um momento decisivo para a época do Sporting. Os leões tentavam o acesso à fase de grupos da Liga Europa frente ao carrasco da época passada. A equipa de Rúben Amorim tinha de ultrapassar os austríacos do Lask Linz.

Para este encontro, o treinador do Sporting, recuperado da Covid-19, não pode contar com o lesionado Jovane Cabral, promovendo a entrada no onze inicial o reforço Nuno Santos.

Antes do apito inicial, um pequeno contra-tempo: uma das balizas de Alvalade tinha um buraco, que foi prontamente remendado pelo staff técnico leonino.

Os austríacos entraram com vontade de complicar a vida ao Sporting e conseguiram. Trauner abriu o marcador aos 12 minutos, na sequência de um canto. O capitão da equipa austríaca apareceu solto na área e cabeceou para o fundo da baliza de Adán.

O Sporting mostrava-se muito lento em campo, contrastando com a agressividade do Lask.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates e Feddal; Pedro Porro, Wende, Matheus Nunes e Nuno Mendes; Vietto, Tiago Tomás e Nuno Santos.

LASK Linz: Schlager; Filipovic, Trauner e Wiesinger: Ranftl, Holland, Michorl e Renner; Gruber, Raguz e Balic.