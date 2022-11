Sporting lembra contributo de Fernando Gomes em época europeia

Fernando Gomes com a camisola do Sporting © Global Notícias (arquivo)

O Sporting, o último clube que Fernando Gomes representou enquanto futebolista, manifestou hoje pesar pela morte do antigo jogador, aos 66 anos, vítima de doença prolongada.

Em nota publicada na sua página oficial na Internet, os leões lembram também a chegada do avançado ao clube, em 1989, e as duas últimas épocas da sua carreira, em 1989/90 e 1990/91, com papel importante nas provas europeias.

Honrou o Sporting CP durante 2 épocas de ao peito.



Até sempre, Fernando Gomes. pic.twitter.com/mvaejgkuBr - Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) November 26, 2022

"Pelo Sporting, o antigo avançado fez 79 jogos e 38 golos, tendo contribuído decisivamente para a excelente campanha europeia da equipa verde e branca até às meias-finais da Taça UEFA em 1990/1991", lembra o clube lisboeta.

Nessa época, os 'leões' chegaram às meias-finais da competição europeia, eliminados pelo Inter Milão (empate a zero em casa e derrota fora por 2-0), com Gomes a marcar cinco golos nessa caminhada europeia, com a presença em todos os jogos.

"Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube", acrescentam os 'leões'.

O antigo avançado internacional português Fernando Gomes, vencedor de duas Botas de Ouro e melhor marcador da história do FC Porto, morreu hoje aos 66 anos, devido a doença prolongada.