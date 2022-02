Golo de Mahrez aos sete minutos. Sporting 0-1 Manchester City (1.ª parte)

© José Coelho/EPA

Em comparação com o onze do clássico, Rúben Amorim lança Pedro Gonçalves, Ricardo Esgaio e Palhinha para os lugares de Feddal, Ugarte e Nuno Santos. Matheus Reis junta-se à tripla de centrais, enquanto Esgaio encosta-se ao corredor esquerdo. No lado do City, Pep Guardiola lança os três portugueses da equipa no onze: Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.

Aos sete minutos surge o primeiro golo. Bernardo Silva ganha espaço na esquerda e cruza atrasado, onde Foden remata para defesa de Adán. Contudo, na recarga, Mahrez marca. Inicialmente o árbitro anulou o golo por fora de jogo, mas o VAR reverteu a decisão e contou mesmo.

Onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis; Pedro Porro, Matheus Nunes, Palhinha, Ricardo Esgaio; Sarabia, Pedro Gonçalves, Paulinho.

Onze do Manchester City: Ederson, Stones, Rúben Dias, Laporte, Cancelo; Rodrigo, De Bruyne, Bernardo Silva; Mahrez, Foden e Sterling

Suplentes do Sporting: André Paulo, João Virgínia, Feddal, Neto, Rúben Vinagre, Gonçalo Esteves, Ugarte, Daniel Bragança, Tabata, Slimani, Nuno Santos e Edwards

Suplentes do Manchester City: Carson, Slicker, Ake, Gundogan, Zinchenko, Fernandinho, Kayky, Delap, Mbete, McAtee, Lavia