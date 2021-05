Rúben Amorim, treinador do Sporting © Gerardo Santos/Global Imagens

A I Liga encerra esta quarta-feira a época 2020/21 com as decisões finais.

A receção do campeão Sporting ao Marítimo, às 21h45, fecha esta temporada do campeonato.

Começou em Alvalade o último jogo desta temporada. O Sporting entrou com tudo e, logo aos 6 minutos, Pedro Gonçalves faturou, encostando na zona do penálti. Pote está a dois golos de ganhar o troféu de melhor marcador do campeonato.

Aos 12 minutos, Paulinho atira ao lado, depois de uma assistência de Pedro Gonçalves. E é mesmo Pote quem marca novamente, depois de uma bola no ferro. Está animada a luta pelo lugar de melhor marcador da Liga.

No minuto seguinte, um autogolo do Marítimo serve o 3-0 ao Sporting. O guarda-redes Charles foi imediatamente reconfortado pelos colegas de equipa.

Onze do Sporting: Maximiano; Neto, Coates e Matheus Reis; João Pereira, Matheus Nunes, Daniel Bragança e Antunes; Pedro Gonçalves, Paulinho e Jovane.

Onze do Marítimo: Charles; Karo, Zainadine e Lucas Áfrico; Rúben Macedo, Soderstorm, Bambock, Jean Irmer e Marcelo Hermes; Rafik Guitane e Alipour.

Suplentes do Sporting: André Paulo, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Palhinha, João Mário, Tomás Silva, Plata, Nuno Santos e Tiago Tomás.

Suplentes do Marítimo: Amir, Léo Andrade, René Santos, Cláudio Winck, China, Pelágio, Beltrame, Milson e Edgar Costa.