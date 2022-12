Sporting-Marítimo joga-se à porta fechada e adeptos vão ser ressarcidos

© Tiago Petinga/Lusa (arquivo)

Por Gonçalo Teles 13 Dezembro, 2022 • 16:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O jogo desta noite entre Sporting e Marítimo, em Alvalade, a contar para a Taça da Liga, vai jogar-se à porta fechada "tendo em consideração as condições meteorológicas na cidade de Lisboa", informa o Sporting em comunicado.

Em articulação com a Proteção Civil, o clube dá conta da decisão de jogar sem adeptos nas bancadas "por razões de segurança", tendo em conta as "condições meteorológicas na cidade de Lisboa e em linha com as várias recomendações das mais variadas autoridades durante o dia de hoje".

Os clubes consideram que esta é a melhor decisão, tomando-a "em prol da segurança dos espectadores", mas também para "assegurar a melhor experiência e condições do espectáculo desportivo".

Na mesma comunicação, o clube garante que vai ressarcir os sócios e adeptos "no valor do jogo", informando nos próximos dias da forma como o fará.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada causou hoje centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.

Na zona de Lisboa a intempérie causou condicionamentos de trânsito nos acessos à cidade, que levaram as autoridades a apelar às pessoas para permanecerem em casa quando possível e para restringirem ao máximo as deslocações.