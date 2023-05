Sporting goleia Anderlecht na meia-final da Champions de futsal. Veja os golos

© António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

O Sporting goleou esta sexta-feira o Anderlecht por 7-1 nas meias-finais da Liga dos Campeões de futsal e garantiu o apuramento para a final da competição.

Os 'leões' vão tentar assim chegar ao seu terceiro troféu na prova, depois das conquistas nas épocas de 2018/19 e 2020/21, tendo ainda marcado presença no jogo decisivo em mais quatro ocasiões (2010/11, 2016/17, 2017/18 e 2021/22).

Frente a um adversário que garantiu surpreendentemente a presença na 'final four' após afastar os espanhóis do FC Barcelona, o Sporting não deu hoje grandes hipóteses, tendo chegado ao intervalo a vencer já por 6-0, com golos de Cavinato, Tomás Paçó, Merlim, Edu (na própria baliza), Neves e Erick Mendonça.

O Anderlecht conseguiu finalmente marcar no arranque da segunda metade, através de Jelovcic, mas Neves 'bisou' no encontro e acabou definitivamente com qualquer esperança belga de vir a reentrar na discussão do resultado.

Na final, agendada para as 19h00 de domingo, o Sporting vai medir forças com o vencedor do encontro de hoje entre o Benfica e os anfitriões do Palma Futsal.

Veja os golos

É começar e marcar Cavinato



@UEFAFutsal | @SCPModalidades 1 x 0 @rscafutsal#FutsalELEVEN pic.twitter.com/kmcjwcewpx - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 5, 2023

Saco Tomás Paçó



@UEFAFutsal | @SCPModalidades 2 x 0 @rscafutsal#FutsalELEVEN pic.twitter.com/mw1cbAt2BW - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 5, 2023

Que jogada e que bilhete de Merlim ‍



@UEFAFutsal | @SCPModalidades 3 x 0 @rscafutsal#FutsalELEVEN pic.twitter.com/XZYCzb6buF - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 5, 2023

Isto já não estava fácil e ainda marcam auto-golo



@UEFAFutsal | @SCPModalidades 4 x 0 @rscafutsal#FutsalELEVEN pic.twitter.com/VVeGHZHkwU - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 5, 2023

Mão cheia antes do intervalo ⁰

@UEFAFutsal | @SCPModalidades 5 x 0 @rscafutsal#FutsalELEVEN pic.twitter.com/kaeopK8bG9 - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 5, 2023

QUE. GOLO. Erick Mendonça ⁰

@UEFAFutsal | @SCPModalidades 6 x 0 @rscafutsal#FutsalELEVEN pic.twitter.com/fBevlYQEJ5 - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 5, 2023

Afinal o Anderlecht também veio ⁰

@UEFAFutsal | @SCPModalidades 6 x 1 @rscafutsal#FutsalELEVEN pic.twitter.com/lHN4kVO5yg - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 5, 2023