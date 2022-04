© Ivan Del Val/Global Imagens (arquivo)

O Sporting garantiu esta sexta-feira a passagem à final da Liga dos Campeões de futsal ao vencer os franceses do ACCS Paris por 6-2. No jogo decisivo, os leões vão defrontar o vencedor do jogo entre o Benfica e o Barcelona.

Veja os golos: