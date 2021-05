Conheça os onzes de Sporting e Nacional

© Miguel Pereira/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 01 Maio, 2021 • 19:21

O Sporting, líder do campeonato, tenta este sábado reconquistar uma vantagem de seis pontos sobre o FC Porto, segundo da liga. Já o Nacional é o último classificado da Primeira Liga, com 24 pontos, menos quatro do que o Boavista, a primeira equipa acima da linha de água.

Onze do Sporting: Maximiano, Neto, Coates, Feddal, Porro, Daniel Bragança, Palhinha, Nuno Mendes, Nuno Santos, Pote e Paulinho

Onze do Nacional: António Filipe, Rui Correia, Júlio César, Pedrão, Azouni, Rúben Freitas, Alhassan, Rúben Micael, Camacho, Witi e Riascos

O jogo é arbitrado por Manuel Oliveira, assistido por Pedro Ribeiro e Tiago Leandro. No VAR está Luís Ferreira.

Suplentes do Sporting: André Paulo, Matheus Reis, Matheus Nunes, João Mário, Plata, João Pereira, Antunes, Eduardo Quaresma e Jovane

Suplentes do Nacional: Riccardo, Danilovic, Koziello, Gorré, Bobál, Eber Bessa, Rochez, Nuno Borges e Dudu.