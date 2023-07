Sporting não quer esperar para ter José Ángel apto e faz cair negócio

© Javier Soriano/AFP (arquivo)

O espanhol José Ángel Carmona não vai assinar pelo Sporting. Ao que a TSF apurou, o defesa não chumbou nos exames médicos realizados esta segunda-feira, mas o Sporting decidiu travar o negócio por entender que o jogador precisa ainda de algum tempo de recuperação para ficar a 100% depois de uma lesão muscular contraída no final da temporada passada.

Do lado do jogador de 21 anos há uma versão diferente: fonte próxima do atleta garante à TSF que José Angel não está lesionado e que o jogador vai começar a treinar mal regresse a Sevilha.

O negócio fica assim sem efeito e José Angel regressa ao Sevilla FC à espera de definir o seu futuro.