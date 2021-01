Sporting não vai desistir de contar com Nuno Mendes e Sporar para o jogo da final

Nuno Mendes © Gerardo Santos/Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 20 Janeiro, 2021 • 09:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os leões vão insistir junto da Direção Geral de Saúde com novas diligências, apurou a TSF, para terem os jogadores no encontro da final do próximo sábado em Leiria, precisamente o último dia para cumprir o isolamento profilático de Nuno Mendes e Sporar.

O Sporting jogou sob protesto por não ter sido autorizado pela DGS a utilizar o defesa e o avançado depois de ter informado as autoridades de saúde e a Liga Portugal de que os dois atletas tinham tido falsos positivos à Covid-19.

No final do jogo o presidente do Sporting, Frederico Varandas, criticou a decisão da DGS e os protocolos que não permitiram a utilização de Nuno Mendes e Sporar deixando a garantia de que os dois jogadores não estão infetados com o coronavírus.

O presidente leonino foi o único representante do clube a falar no final da partida, em que a equipa do Sporting venceu o FC Porto por 2-1 com dois golos de Jovane Cabral e que deram a volta ao marcador já perto do final do encontro, em resposta ao golo dos dragões apontado por Marega.