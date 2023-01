Sporting oficializa contratação de Diomandé. Cláusula de rescisão de 80 milhões de euros

Ousmane Diomandé © Miguel Pereira/Global Imagens

O Sporting anunciou esta terça-feira a contratação de Ousmane Diomandé. O defesa central que estava no Mafra, por empréstimo do Midtjylland, assinou um contrato válido até 2027 e fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

O jogador de 19 anos é natural da Costa do Marfim e chegou esta temporada aos mafrenses, onde participou em 17 jogos e apontou um golo.





Novo Leão para a defesa verde e branca ✍️ Bem-vindo! #EuSouSporting - Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 31, 2023

Ousmane Diomandé começou a jogar futebol no país natal, mas mudou-se para a Dinamarca no final do período de formação. Na temporada passada participou na UEFA Youth League pelo Midtjylland.