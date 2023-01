Sporting oficializa contratação de Mateo Talongo

Mateo Tanlongo © Reprodução/Twitter @Sporting_CP

O médio argentino Mateo Talongo é reforço do Sporting até 2027, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Mateo Tanlongo é reforço da equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal e assinou um contrato válido até 2027. O médio, internacional sub-20 argentino, ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros", lê-se no site dos 'leões'.

O médio, de 19 anos, fez a sua formação no Rosario Central, tendo jogado na equipa principal da equipa argentina nos dois últimos anos.