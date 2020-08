Sporting oficializa contratação de Nuno Santos ao Rio Ave

© sporting.pt

O futebolista Nuno Santos, que estava ao serviço do Rio Ave, assinou contrato com o Sporting até 2025, tendo ficado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (ME), anunciou o clube lisboeta.

"O Sporting Clube de Portugal conta com mais uma contratação para a equipa principal de futebol: Nuno Santos, extremo português de 25 anos, que vestia a camisola do Rio Ave, assinou um vínculo válido por cinco temporadas, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros", informou o Sporting, através de comunicado.

O jogador confessou "orgulho enorme por representar o Sporting" e revelou que "desde o início" do processo de transferência teve a intenção de representar o emblema de Alvalade.

"A vontade foi minha. Venho para aqui para ser mais um leão a ajudar e para orgulhar a família sportinguista. Desde o início que queria vir para o Sporting. Vou ajudar o clube e a equipa a ganhar todos os jogos", disse Nuno Santos, em declarações proferidas aos meios de comunicação do Sporting.

Nuno Santos dividiu a formação por FC Porto, Rio Ave e Benfica, tendo ainda representado o Vitória de Setúbal, em 2016/17, por empréstimo dos 'encarnados'.

O internacional sub-21 português mudou-se em definitivo para o Rio Ave em 2017/18, sendo que, na temporada seguinte, sofreu uma grave lesão num joelho, que o afastou dos relvados durante vários meses.

Na última época, Nuno Santos cotou-se como um dos melhores jogadores do Rio Ave sob o comando de Carlos Carvalhal, apontando cinco golos (dois na I Liga) em 38 jogos oficiais e contribuindo para que os vila-condenses terminassem a I Liga no quinto lugar.

O extremo é o sexto reforço para o plantel comandado por Rúben Amorim, depois de Pedro Porro, Antunes, Feddal, Pedro Gonçalves e Adán.