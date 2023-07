Sporting oficializa transferência definitiva de Pedro Porro para o Tottenham

Pedro Porro transferiu-se por empréstimo para o Tottenham em janeiro © Vince Mignott/EPA

O Sporting oficializou este sábado a venda definitiva do passe do futebolista espanhol Pedro Porro aos ingleses do Tottenham, por 40 milhões de euros (ME), depois de os 'spurs' terem acionado a cláusula de compra obrigatória acordada em janeiro.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube de Alvalade informou que "o Tottenham comunicou à Sporting SAD o exercício da opção de aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador, pelo montante adicional de Euro40.000.000 (quarenta milhões de euros)".

O valor global da transferência ascende a 45 ME, tendo em conta que o emblema londrino já tinha pagado cinco milhões de euros pelo empréstimo do lateral internacional espanhol, confirmado no derradeiro dia do 'mercado' de inverno, em 31 de janeiro.

Tal como já tinham dado conta nessa altura, os 'leões' recordam na nota que "o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado em cerca de 95% pelo Tottenham, ficando os 5% remanescentes a cargo da Sporting SAD", sendo que os encargos com serviços de intermediação ascendem a 2,38 ME.

Desde que foi cedido ao Tottenham, Porro participou em 17 partidas e marcou três golos pelos 'spurs', que terminaram a última edição da Premier League no oitavo lugar, ou seja, fora das competições europeias da próxima temporada.

Porro chegou ao Sporting na época 2020/21, por empréstimo do Manchester City, depois de na época anterior, em 2019/20, ter sido cedido pelos 'citizens' ao Valladolid.

Com formação feita entre o Don Benito e Rayo Vallecano, o lateral direito representou o Girona em 2018/19, época em que fez 34 encontros pela equipa da Liga espanhola, sendo contratado, no final dessa época, pelo Manchester City.

O lateral foi depois emprestado por duas épocas ao Sporting, com os 'leões' a comunicarem em 16 de maio de 2022 que tinham acionado a opção de compra do internacional espanhol - prevista em 8,5 ME -, que assinou até 2025 com uma cláusula de rescisão de 45 ME.

Pedro Porro, de 23 anos, tornou-se um dos elementos determinantes na equipa de Rúben Amorim, com golos e assistências, tendo conquistado um campeonato e duas taças da Liga. Neste período, o Sporting conquistou também a Supertaça, em 2021, mas o lateral não alinhou devido a lesão.