Borja e Wendel no onze titular do Sporting na recessão ao Paços de Ferreira

Onze do Sporting: Luís Maximiano; Eduardo Quaresma, Coates e Borja; Rafael Camacho, Wendel, Matheus Nunes e Acuña; Jovane, Sporar e Vietto.

Onze do Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro; Jorge Silva, Marcelo, Maracás e Oleg Reabciuk; Pedrinho, Diaby e Vasco Rocha; João Amaral, Douglas Tanque e Murilo.

Suplentes do Sporting: Renan, Eduardo, Ristovski, Neto, Francisco Geraldes, Gonzalo Plata, Pedro Mendes e Mattheus Oliveira.

Suplentes do Paços de Ferreira: Marco Ribeiro, Marco Baixinho, Welthon, Zé Uilton, Bruno Santos, Hélder Ferreira, Adriano Castanheira, Luiz Carlos e Eustáquio.

O Sporting procura igualar, provisoriamente, o Sporting de Braga no terceiro lugar da I Liga de futebol ao receber em Alvalade o aflito Paços de Ferreira, em jogo da 26.ª jornada da competição, liderada pelo FC Porto.



Em caso de vitória, os leões, que na jornada passada empataram a dois golos com o Vitória de Guimarães, juntam-se provisoriamente ao Sporting de Braga, que no sábado recebe o Boavista no jogo que encerra a ronda, no terceiro posto da liga.



O Sporting, que soma 43 pontos, menos três que os bracarenses, ocupa a quarta posição, em igualdade pontual com o Famalicão, mas a equipa nortenha tem mais um jogo disputado, depois de ter vencido por 3-1 na visita ao Gil Vicente, no encontro inaugural da jornada, disputado na terça-feira.