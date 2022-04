Conheça os onzes de Sporting e Paços de Ferreira

© Gerardo Santos / Global Imagens

O Sporting recebe este domingo o Paços de Ferreira, num encontro da 28.ª jornada da I Liga de futebol em que os leões procuram aproximar-se do líder FC Porto e aproveitar o desaire do Benfica em Braga.

Caso vença em Alvalade, perante o atual nono classificado da prova, a equipa de Rúben Amorim coloca-se provisoriamente a três pontos do FC Porto, que joga na segunda-feira no Dragão com o Santa Clara, na partida que fecha a ronda.

Um triunfo deixa também os atuais campeões nacionais com uma vantagem de nove pontos para o Benfica, terceiro classificado, uma diferença que colocaria o emblema de Alvalade ainda mais próximo do acesso direto à Liga dos Campeões da próxima temporada

Onze do Sporting: Adán; Inácio, Coates e Matheus Reis; Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Nuno Santos; Pote, Paulinho e Sarabia

Onze do Paços de Ferreira: André Ferreira; Juan Delgado, Nuno Lima, Marco Baixinho, Antunes; Rui Pires e Nuno Santos; Zé Uilton, Gaitán e Hélder Ferreira; Adrián Butzke

Suplentes do Sporting: João Virgínia, Feddal Tabata, Slimani, Neto, Ugarte, Edwards, Esgaio e Daniel Bragança

Suplentes do Paços de Ferreira: Vekic, Ganchas, Maracás, Matcoi Djaló, Bastos, Lucas Silva, Diaby, Fernando Fonseca, Edmilson Mendes