Sporting perde nos penáltis e falha final da UEFA Youth League. Veja os golos

O Sporting falhou esta sexta-feira a final da UEFA Youth League em futebol, ao perder, em Genebra, com os neerlandeses do AZ Alkmaar por 4-3, no desempate por grandes penalidade, depois de um empate 2-2 no tempo regulamentar.

O Sporting adiantou-se cedo no marcador, com um golo de Diogo Cabral, aos nove minutos, mas o AZ virou o resultado ainda na primeira parte, com tentos de Poku, aos 30, e de Daal, aos 36, tendo os 'leões' estabelecido a igualdade final no arranque da segunda parte, através de Chico Lamba, aos 47, na conversão de um penálti.

Golo de Diogo Cabral:

DIOGO CABRAL À lei da bomba



@UEFAYouthLeague | @Sporting_CP 1 x 0 @AZAlkmaar#YouthLeagueELEVEN pic.twitter.com/82QtdMEGWk - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 21, 2023

Golo de Poku:

Poku empata para o Az Alkmaar



@UEFAYouthLeague | @Sporting_CP 1 x 1 @AZAlkmaar#YouthLeagueELEVEN pic.twitter.com/WiapgU77V7 - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 21, 2023

Golo de Daal:

Golaço de Daal e reviravolta ☹️



@UEFAYouthLeague | @Sporting_CP 1 x 2 @AZAlkmaar#YouthLeagueELEVEN pic.twitter.com/Rgt9SCvhHH - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 21, 2023

Golo de Chico Lamba:

CHICO LAMBA ⚡️ Vamos



@UEFAYouthLeague | @Sporting_CP 2 x 2 @AZAlkmaar#YouthLeagueELEVEN pic.twitter.com/eit72PVGVk - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 21, 2023

No desempate por grandes penalidades, os 'leões', que se estrearam em meias-finais nesta competição, falharam dois remates, por Chico Lamba e Rodrigo Ribeiro, contra um dos neerlandeses, e acabaram assim afastados do jogo decisivo, marcado para segunda-feira, igualmente em Genebra.

O AZ Alkmaar vence nos penáltis e é o primeiro finalista da Youth League #YouthLeagueELEVEN pic.twitter.com/c4fXAp82Qe - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 21, 2023

A outra equipa finalista será conhecida ainda hoje, saindo do embate entre os croatas do Hajduk Splt e os italianos do AC Milan.