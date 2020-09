Sporting pode receber LASK ou Dunajska Streda no play-off da Liga Europa

© Gerardo Santos / Global Imagens

Por Lusa 18 Setembro, 2020 • 14:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting recebe o vencedor do confronto entre os austríacos do LASK e os eslovacos do Dunajska Streda no 'play-off' da Liga Europa de futebol, se superar a terceira pré-eliminatória, ditou o sorteio esta sexta-feira realizado em Nyon.

A equipa lisboeta decidirá a qualificação para a fase de grupos da segunda prova continental mais importante em 01 de outubro, em casa, em um único jogo (que poderá ter prolongamento e desempate por grandes penalidades), devido aos constrangimentos impostos pela pandemia de covid-19.

O Sporting, que procura juntar-se aos já apurados Sporting de Braga e Benfica -- eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões -, terá antes de ultrapassar a terceira pré-eliminatória, na qual defronta os escoceses do Aberdeen, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na quinta-feira.

Quarto classificado da I Liga na época 2019/20, a equipa treinada por Rúben Amorim procura qualificar-se pela oitava vez para a fase de grupos da Liga Europa, na qual tem como melhor resultado a presença nas meias-finais, em 2011/12.