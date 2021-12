© Pedro Rocha/Global Imagens

O Sporting venceu esta quarta-feira o Portimonense (3-2) num jogo em que Paulinho apontou os três golos dos leões.

O estádio de Alvalade despediu-se de 2021 com um jogo do campeonato entre o Sporting e o Portimonense. Num ano de boas memórias para os leões, o encontro entre o campeão em título e os algarvios acontecia na véspera de um clássico entre rivais no Dragão.

Sem Feddal, que está a tentar ainda a encontrar a melhor forma, Rúben Amorim deu a titularidade a Matheus Reis neste jogo referente à 16.ª jornada.

O defesa esteve em destaque durante a primeira parte desta partida, ao ser o responsável pelo primeiro golo do jogo. O brasileiro fez um autogolo aos 21 minutos e deu vantagem ao Portimonense orientado por Paulo Sérgio, técnico que passou por Alvalade.

Até ao final da primeira parte, o Sporting foi incapaz de dar a volta ao resulta e, pela primeira vez esta temporada em Alvalade, foi para o descanso em desvantagem.

Na segunda parte, os algarvios continuaram a boa exibição até aos 60 minutos, quando o capitão Pedro Sá, viu o segundo amarelo e foi expulso por falta sobre Matheus Reis.

Aos 66 minutos, perante a inferioridade numérica do adversário, os leões chegaram-se à baliza e conseguir dar uma alegria aos adeptos nas bancadas. Cruzamento do lado esquerdo do ataque leonino e, na área e à ponta de lança, Paulinho empatou o encontro.

A partir do golo e com a ajuda dos adeptos, o Sporting embalou para a reviravolta. Aos 75 minutos, em mais uma jogada pelo flanco esquerdo, Nuno Santos foi à linha cruzar para a área. Pedro Gonçalves tentou o remate, mas a bola bateu num defesa e sobrou para Paulinho que, sem oposição, bisou no encontro.

A noite era mesmo do avançado leonino que, aos 83 minutos, ainda foi a tempo de marcar mais um e fazer o terceiro. O 21 assinou o primeiro hat-trick com a camisola dos leões.

Num dos últimos lances do jogo, já nos descontos, o Portimonense ainda reduziu. Lucas Possignolo assinou um golaço, fixando o resultado final.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Esgaio, Palhinha, Matheus Nunes e Nuno Santos; Sarabia, Paulinho e Pedro Gonçalves.

Onze do Portimonense: Samuel; Willyan, Pedrão e Lucas Possignolo; Fali Candé, Ewerton, Pedro Sá e Filipe Relvas; Angulo, Fabrício e Nakajima.