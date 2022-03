Matheus Nunes assusta Marchesín. Sporting 0-0 FC Porto (1.ª parte)

Por Guilherme de Sousa 02 Março, 2022 • 20:05 Partilhar este artigo Facebook

No primeiro jogo das meias-finais da Taça de Portugal, o Estádio de Alvalade encheu para o clássico escaldante entre Sporting e FC Porto. A partida começou sob um ambiente frenético nas bancadas, mas antes do apito inicial, houve um momento para apelar à paz na Ucrânia. Os ecrãs gigantes mostraram a bandeira ucraniana, tal como a equipa de arbitragem, que entrou com t-shirts brancas onde se lia "Paz".

Nos minutos iniciais, o jogo foi interrompido pelo árbitro Artur Soares Dias logo aos cinco minutos porque os adeptos nas bancadas junto à baliza de Adán arremessaram pirotecnia para o relvado, o que provocou uma enorme coluna de fumo.

Nos primeiros 20 minutos, ambas as equipas procuram a profundidade, mas ambas as defesas mostravam-se concentradas, não deixando os avançados chegar à área. O jogo estava muito focado no meio campo.

Só aos 23 minutos é que o Sporting criou perigo junto à baliza portista. Numa jogada pelo flanco direito, Paulinho tirou Zaidu do caminho e centrou para área. Mbemba aliviou para a meia-lua e Matheus Nunes, de pé esquerdo, rematou de primeira, com a bola a passar muito próxima do poste da baliza azul e branca.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Sebastian Coates, Gonçalo Inácio; Pedro Porro, Matheus Nunes, Manuel Ugarte e Matheus Reis; Sarabia, Paulinho e Nuno Santos

Onze do FC Porto: Marchesín; Bruno Costa, Mbemba, Pepe e Zaidu; Vitinha, Marko Grujic, Matheus Uribe; Fábio Vieira e Evanilson e Taremi.

Suplentes do Sporting: João Virgínia, Feddal, Tabata, Slimani, Edwards, Esgaio e Bragança

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Pepê, Toni Martínez, Otávio e João Mário