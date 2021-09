Sporting prepara Ajax sem Pedro Gonçalves e com Inácio e Tomás no relvado

Pedro Gonçalves © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Lusa 13 Setembro, 2021 • 14:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting preparou esta segunda-feira a receção de quarta-feira ao Ajax, da primeira jornada do grupo C da Liga dos Campeões de futebol, sem Pedro Gonçalves, mas com Gonçalo Inácio e Tiago Tomás já no relvado.

Se Pedro Gonçalves continua em tratamento, segundo o boletim clínico, o defesa-central e o avançado já "trabalharam de forma condicionada no relvado".

Na Academia, os leões trabalharam às ordens de Rúben Amorim, continuando a preparar o embate com os holandeses após o empate (1-1) com o FC Porto, no sábado, para a I Liga.

Na terça-feira, os verdes e brancos voltam aos treinos pelas 10h00, de novo em Alcochete, com a conferência de imprensa de antevisão ao jogo, que assinala o regresso do campeão nacional à Liga dos Campeões, marcada para as 18h30.