Sporting prepara jogo com Portimonense com visita da Autoridade Antidopagem

O Sporting preparou esta quinta-feira a visita de sábado ao Portimonense, num treino com vista ao jogo da Taça da Liga de futebol, em que os leões tiveram a visita da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP). Em Alcochete, a ADoP "efetuou o procedimento habitual e de rotina de recolha de sangue e urina a alguns jogadores do plantel", indicou o Sporting no sítio oficial na Internet, sem indicar quais os futebolistas sujeitos a controlo.

Na sessão de trabalho, o treinador Silas voltou a chamar Hugo Cunha, guarda-redes da equipa de sub-23, Tiago Tomás, João Ricciulli e Gonçalo Costa, futebolistas que se dividem entre os sub-23 e os juniores. O central internacional português Luís Neto, que esteve internado depois de ter sofrido uma fratura na grelha costal com pneumotórax, em 08 de dezembro, "continua a fazer tratamento e fisioterapia".

O Sporting visita o Portimonense no sábado, em jogo da terceira e última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, com início marcado para as 17h00. A equipa lisboeta, vencedora da competição em 2017 e 2018, tem três pontos no grupo C e precisa, para garantir a passagem à final four, de vencer o Portimonense (quatro pontos) e que o Rio Ave, também com quatro pontos, não triunfe na receção ao Gil Vicente, ainda em branco.