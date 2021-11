Sporting prepara sétima renovação. Gonçalo Inácio é quem se segue

© Mário Cruz/EPA

Por Bruno Sousa Ribeiro 11 Novembro, 2021 • 16:06

O Sporting está perto de garantir mais uma renovação de contrato. A TSF avançou esta manhã a renovação de João Palhinha, agora é Gonçalo Inácio que já conversa com os responsáveis leoninos.

O objetivo do Sporting - sabe a TSF - é dar melhores condições laborais a Gonçalo Inácio, um dos jogadores com a condição salarial mais baixa. O aumento salarial e da duração do contrato - até 2026 - é o que os leões pretendem oferecer ao defesa central.

Daniel Bragança, Matheus Nunes e Pedro Gonçalves já renovaram, Adán e Luís Neto estão praticamente fechados. Em andamento, e muito perto do acordo, está João Palhinha e, agora, Gonçalo Inácio, que será assim o sétimo de uma onda de renovações.

O jovem defesa tem merecido a confiança de Rúben Amorim desde a chegada do treinador ao comando técnico leonino. Depois dos 25 jogos realizados na temporada passada, esta época Inácio já conta com 13 partidas disputadas, todas elas na condição de titular.

Nesta temporada já conseguiu, no entanto, igualar o registo pessoal da última campanha: dois golos e duas assistências, uma delas na Liga dos Campeões.