Sporting procura fechar a contratação de Franco Israel

Franco Israel © Reprodução/JuventusFC Youth

Por Miguel Jorge Fernandes 06 Junho, 2022 • 09:26

A direção leonina vai oferecer um valor próximo de um milhão de euros para contratar o jovem de 22 anos, que tem estado ao serviço dos sub-23 da Juventus.

O jornal Record escreve esta segunda-feira que o acordo com o clube italiano vai definir a partilha da percentagem do passe do guarda-redes que foi formado no Nacional de Montevideo. O Sporting quer ter mais de 50% do passe, ou seja, a SAD leonina será sempre dona da maior fatia dos direitos de Franco Israel.

Os leões com este negócio a envolver a contratação do guarda-redes uruguaio, passam a não contar com o português João Virgínia, que foi emprestado pelo Everton, e com uma opção de compra de 5 milhões de euros.