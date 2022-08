Sporting procura reforço com Al-Musrati e André Almeida a serem opção

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Matheus Nunes já está em Inglaterra para assinar contrato com o Wolverhampton. Enquanto isso, em Alvalade, o treinador Rúben Amorim exige à direção leonina um reforço para o plantel e há já dois nomes em cima da mesa: Al-Musrati e André Almeida.

Segundo o jornal O JOGO, Al-Musrati agrada ao técnico dos leões, mas a TSF sabe que o nome de André Almeida, do Vitória de Guimarães, também está a ser discutido neste ataque ao mercado de transferências.

Em relação a Al-Musrati, o médio líbio já esteve para ser reforço do Sporting durante o mês de junho, mas a compra do passe de Morita ao Santa Clara fez com o que o processo não avançasse.

Al-Musrati tem contrato válido com o SC Braga até junho de 2024 e uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

Quanto a André Almeida, o jogador tem estado em destaque este verão pela ligação ao FC Porto. No entanto, com uma vaga por preencher no meio campo do Sporting, o jovem médio do V. Guimarães também surge no dossier verde e branco.