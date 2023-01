Sporting procura tri na Taça da Liga e FC Porto quer acabar com maldição

Os dois conjuntos chegam invictos à final da Taça da Liga © Ivan Del Val/Global Imagens

O Sporting, vencedor das duas últimas edições, e o FC Porto, que ganhou a Supertaça a abrir a época, disputam no sábado, em Leiria, a 16.ª final da Taça da Liga em futebol, a prova maldita dos dragões.

A formação 'verde e branca' vai em busca do terceiro triunfo consecutivo e quinto em seis anos - a exceção foi a vitória do Sporting de Braga, de Rúben Amorim, em 2019/20 -, de forma a ficar a escassos dois 'canecos' do recordista Benfica.

Por seu lado, o FC Porto procura acabar com a seca e tornar-se a sexta equipa a erguer o troféu, no que será a sua quinta final, depois de quatro perdidas, em 2009/10, 2012/13, 2018/19 e 2019/20, às quais junta seis eliminações nas 'meias'.

Quanto ao Sporting, ganhou nas suas últimas quatro presenças em finais - duas nos penáltis -, depois de ter perdido os jogos decisivos das duas primeiras edições, primeiro face ao Vitória de Setúbal (2007/08) e depois frente ao Benfica (2008/09), ambas também no desempate por grandes penalidades.

Se os 'leões' são segundos do 'ranking', o seu treinador, Rúben Amorim, é o grande protagonista individual, pois soma já nove cetros, seis como jogador, cinco pelo Benfica e um pelo Sporting de Braga, e três como técnico, nas derradeiras três finais.

Tendo em conta o passado na prova, a formação 'leonina' entra, assim, claramente por cima, sendo que também em 2022/23 apresenta um percurso imaculado, com cinco vitórias em outros tantos jogos e um total de 20 golos marcados, para apenas um sofrido.

Na fase de grupos, disputada em simultâneo com o Mundial2022, o Sporting somou goleadas caseiras perante o 'secundário' Farense (6-0) e o Marítimo (5-0), e, pelo meio, venceu no reduto do Rio Ave (2-0), para, nos quartos de final, somar nova 'manita' (5-0) - escrita na primeira parte - perante o Sporting de Braga.

Já em Leiria, no primeiro jogo da 'final four', a formação 'verde e branca' penou para bater o Arouca (2-1), o que conseguiu com um 'bis' de Paulinho, que tem sido a grande figura da prova, com oito golos, e decidiu o jogo aos 82 minutos.

Quanto ao FC Porto, começou com o 'pé esquerdo', ao empatar a dois na receção ao 'secundário' Mafra, que chegou a liderar no Dragão por 2-0, mas, depois, ganhou em Chaves por 2-0 e goleou em casa o Vizela por 4-0, para vencer o Grupo A.

A eliminar, os 'dragões' ganharam por 2-0 na receção ao Gil Vicente e, em Leiria, superaram o 'secundário' Académico de Viseu, que vinha de uma série de 20 jogos sem perder, por 3-0.

Os dois conjuntos chegam, assim, invictos à final e, por razões diferentes, com enorme vontade de ganhar o troféu, no caso do Sporting porque é a hipótese mais real de não acabar 2022/23 a zero, mesmo sabendo que a Taça da Liga não salva a época.

Quanto ao FC Porto, que já venceu a Supertaça (3-0 ao 'secundário' Tondela), esta é a única prova nacional que nunca ganhou, tendo-se tornado, para os lados do Dragão, quase como uma obsessão, depois de inicialmente ter sido 'desprezada'.

'Maldições' à parte, os 'dragões' até chegam melhor, sendo que, no único confronto na presente temporada, venceram os 'leões' por 3-0, no Dragão, com um tento de Evanilson, na primeira parte, e penáltis de Uribe e Galeno, na segunda.

O Sporting tem, por seu lado, a vantagem de ter mais um dia de descanso, ficando a dúvida se terá Paulinho, que saiu do jogo com o Arouca com uma contusão no ombro direito, e Pedro Porro, eventualmente a um passo de rumar ao Tottenham.

O encontro entre o Sporting e o FC Porto, da 16.ª final da Taça da Liga em futebol, está marcado para sábado, pelas 19:45, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.