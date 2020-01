Sporting punido com dois jogos à porta fechada no futsal

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

O Sporting foi esta quinta-feira punido pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com dois jogos à porta fechada em futsal, devido aos incidentes registados no quarto jogo da final da última época, frente ao Benfica, no Pavilhão João Rocha.

Fonte do Sporting anunciou que os 'leões' vão recorrer do castigo para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), algo que suspende o castigo até que o processo seja analisado e decidido. Os próximos dois jogos do Sporting no Pavilhão João Rocha serão frente a Belenenses (no dia 04 de janeiro) e Benfica (09).

No quarto jogo da final do campeonato de futsal, disputado em 13 de junho, o jogo foi interrompido quando faltava 1.38 minutos para o final, por problemas numa das bancadas. Alguns adeptos 'leoninos' puxaram a rede protetora atrás de uma das balizas e começaram a atirar objetos para a quadra, algo que obrigou à intervenção da polícia.