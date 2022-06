Sporting quer reforçar o meio campo com Al Musrati

Al Musrati pode ser um dos próximos reforços do Sporting © Mark Runnacles/EPA

O médio do SC Braga está na lista de Rúben Amorim para reforçar o plantel leonino, juntando o nome do internacional líbio ao do recente reforço Morita.

O internacional japonês chegou a Lisboa para ser apresentado esta terça-feira como reforço verde e branco. Morita, como já tinha revelado a TSF, vai custar 3,8 milhões de euros, valor que os leões vão pagar à SAD do Santa Clara.

Mas com as iminentes saídas de Palhinha - Fulham - e de Matheus Nunes - Wolverhampton - o Sporting volta a ter na lista de compras o passe de Al Musrati. O jornal O JOGO escreve que a SAD leonina fez uma proposta de oito milhões de euros para tentar convencer o SC Braga, mas a proposta foi recusada pelo presidente António Salvador.

Mesmo assim o Sporting não desiste. Nos próximos dias a direção de Frederico Varandas vai tentar uma nova abordagem para tentar contratar o médio de 26 anos.

David Carmo está a ser associado ao FC Porto

O jornal A BOLA escreve esta terça-feira que as negociações para o negócio do passe do jovem defesa central, vão ser feitas diretamente entre os dois presidentes, Pinto da Costa e António Salvador.

David Carmo tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, mas o líder arsenalista aceita começar a negociar a partir dos 30 milhões de euros.

O FC Porto precisa de reforços para o centro da defesa e por isso a SAD azul e branca, apurou a TSF, também continua a tentar negociar a compra do passe do defesa brasileiro, João Victor.

O central do Corinthians, com 23 anos, é apreciado pela equipa técnica de Sérgio Conceição. A edição brasileira do portal "Goal" garante que os representantes do jogador já estão a negociar com o FC Porto.

David Neres chegou à Luz, Everton disse adeus

David Neres já foi apresentado como reforço do Benfica. O passe do ex-jogador do Shakthar Donetsk custou ao Benfica 15 milhões e 300 mil euros, com o negócio a envolver a dívida que o clube ucraniano tinha perante as águias quando comprou os direitos desportivos de Pedrinho.

Com a chegada de David Neres, partiu para o Flamengo o extremo Everton "Cebolinha". O negócio com o passe do internacional brasileiro deu um retorno aos cofres da Luz de 13 milhões e 500 mil euros. Ainda assim longe dos 20 milhões que o Benfica pagou há dois anos ao Grémio de Porto Alegre.

Mais difícil está a contratação de Enzo Fernández. O médio argentino do River Plate começa a ter o passe demasiado inflacionado. O Benfica recusa pagar os 25 milhões de euros - cláusula de rescisão e custos de transferência - que o clube de Buenos Aires está a pedir.

Com este impasse junto do clube da Luz, começa a surgir concorrência para este negócio. A imprensa da argentina escreve que o Milan, Borussia de Dortmund e o Wolverhampton vão apresentar propostas oficiais.