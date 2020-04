Sporting realiza testes serológicos. Um dos jogadores é imune à Covid-19

O clube de Alvalade não revela o nome do futebolista em causa © Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

O Sporting informou esta sexta-feira ter realizado testes serológicos ao plantel de futebol, para pesquisa de anticorpos à Covid-19, e que um dos jogadores testou positivo, indicando uma possível imunidade.

"Verificou-se um teste positivo para IgG (Imoglobulina G - Anticorpo) com IgM negativa, que indica provável imunidade adquirida desse atleta", informou o clube no sítio oficial na Internet, sem revelar o nome do futebolista.

Na nota, os leões informaram ter realizado testes ao "SARS-CoV-2 [novo coronavírus] a todo o plantel profissional e 'staff', para aferir de possível imunidade ao vírus".

Depois de indicar que um dos jogadores testou positivo para uma provável imunidade, o clube esclarece que esse mesmo atleta esteve sempre "totalmente assintomático".

O clube acrescenta que além destes testes serológicos (sangue), serão efetuadas colheitas nasofaríngea e orofaringe (zaragatoa) antes do início dos treinos, como indicado pela Liga de clubes.

Os leões voltaram na segunda-feira aos treinos, ainda que de forma muito condicionada, mais de um mês após o último jogo na Liga, em 08 de março, disputado antes da suspensão da competição, à entrada para a 25.ª jornada.

Foi também em 8 de março o único jogo, no triunfo em casa frente ao Desportivo das Aves (2-0), disputado sob o comando de Rúben Amorim, que tinha deixado o Sporting de Braga e assinado pelo Sporting dias antes.

O Sporting ocupa o quarto lugar na I Liga, a quatro pontos do terceiro classificado, o Sporting de Braga, a 17 do segundo, o Benfica, e a 18 do líder, o FC Porto.

Portugal contabiliza 854 mortos associados à Covid-19 em 22.797 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde sobre a pandemia.

O país cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo anunciou hoje a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 1 a 3 de maio.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 720 mil doentes foram considerados curados.