Sporting recebe Ajax e FC Porto visita Liverpool na UEFA Youth League

O Sporting vai receber os neerlandeses do Ajax e o FC Porto visita o Liverpool, nos oitavos de final da Youth League de futebol, competição júnior da UEFA que replica na fase de grupos a Liga dos Campeões.

O Sporting chegou a esta fase de competição diretamente, depois de vencer o seu grupo, enquanto o FC Porto foi segundo, atrás do Atlético de Madrid, e por isso obrigado a um play-off de acesso aos oitavos, no qual venceu fora o Panathinaikos (1-0).

Nos oitavos, numa eliminatória a uma única mão, a disputar entre 28 de fevereiro e 01 de março, o sorteio determinou que o Sporting jogará em casa com o Ajax, semifinalista em 2019/20, enquanto o FC Porto, que foi campeão em 2018/19, viajará até Inglaterra, para defrontar o Liverpool.

O sorteio de hoje, que 'alinhou' ainda os programas dos quartos-de-final e meias-finais, determinou que será impossível uma final entre FC Porto e Sporting, caso vencessem os respetivos jogos, já que as duas equipas podem encontrar-se logo nos 'quartos'.

Em caso de vitória nos oitavos de final, 'leões' e 'dragões' têm encontro na eliminatória seguinte, a 14 ou 15 de março, e com o Sporting a ter o fator casa.

Na UEFA Youth League de 2022/23, o campeão em título, o Benfica, foi eliminado ainda na fase de grupos, ao terminar em terceiro, atrás de Paris Saint-Germain e Juventus, esta, entretanto, também eliminada no play-off.

Na competição, o FC Porto foi campeão em 2018/19 e o Benfica em 2021/22, com as 'águias' a terem ainda três finais perdidas, em 2013/14, na estreia da prova, com o FC Barcelona (3-0), em 2016/17 com o Salzburgo (2-1) e em 2019/20 com o Real Madrid (3-2).

Programa Oitavos de final (a uma mão, 28 fev/01 mar):

Jogo 1: AC Milan, Ita -- FC Ruh Lviv, Ucr.

Jogo 2: FC Barcelona, Esp -- AZ Almaar, Hol.

Jogo 3: Liverpool, Ing -- FC Porto, Por.

Jogo 4: Atlético de Madrid, Esp -- Genk, Bel.

Jogo 5: Borussia Dortmund, Ale -- Paris Saint-Germain, Fra.

Jogo 6: Hajduk Split, Cro - Manchester City, Ing.

Jogo 7: Sporting, Por -- Ajax, Hol.

Jogo 8: Real Madrid, Esp -- Salzburgo, Aut.

Programa dos Quartos de final (a uma mão, 14/15 de março):

QF1: FC Barcelona, Esp/AZ Almaar, Hol - Real Madrid, Esp/Salzburgo, Aut.

QF2: AC Milan, Ita/FC Ruh Lviv, Ucr - Atlético de Madrid, Esp/Genk, Bel.

QF3: Sporting, Por/Ajax, Hol - Liverpool, Ing/FC Porto, Por.

QF4: Borussia Dortmund, Ale/Paris Saint-Germain, Fra - Hajduk Split, Cro/Manchester City, Ing.

Programa das Meias-finais (21 de abril, a uma mão, em campo neutro, em Colovray, Nyon):

MF1: Vencedor do QF3 -- Vencedor do QF1.

MF2: Vencedor do QF4 -- Vencedor do QF2.

Final, 24 de abril (Em Colovray, Nyon).

Vencedor da MF1 -- Vencedor da MF2.