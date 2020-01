Sporting recusa adiar jogo com Vitória de Setúbal. Sadinos com "vírus gripal"

© Filipe Amorim / Global Imagens

O Sporting CP recusou, esta quinta-feira, aceder ao pedido de adiamento do jogo com o Vitória de Setúbal, deste sábado, a contar para a 16.ª jornada da Primeira Liga.

Numa nota enviada à imprensa, o clube diz lamentar os casos clínicos que "afetam" o plantel do Vitória FC - e que levaram o clube a pedir o adiamento da partida.

Os leões justificam a decisão com os calendários de competições "sobrecarregados" e que "inviabilizam" que o clube aceda ao pedido.

O clube de Alvalade justifica ainda que "a data indicada pelo Vitória Futebol Clube como alternativa surge num momento em que o Sporting Clube de Portugal vem de um jogo em Braga, depois de receber o Sport Lisboa e Benfica, jogar a Final Four da Allianz Cup em Braga e receber o CS Marítimo (jogo que está dependente da prestação na Allianz Cup e poderá obrigar a nova marcação). Posteriormente à data proposta, existe a recepção ao Portimonense SC, seguida de uma deslocação ao terreno do Rio Ave FC. A semana seguinte será de competições europeias".

Salvaguarda dos "bons desempenhos" na UEFA

A dimensão europeia é também relevada pelo Sporting, que diz querer ressalvar a "continuidade de bons desempenhos das equipas Portuguesas nas provas da UEFA", destacando que estas têm "manifestos benefícios para o futebol português".

Sendo assim, diz o clube que "não pode correr o risco de chegar a esses momentos com os seus jogadores competitivamente sobrecarregados e com riscos acrescidos de lesões". O próximo adversário do Sporting na Liga Europa é o Istambul Basaksehir, da Turquia.

O Sporting termina a nota recordando a experiência em "casos similares", dizendo acreditar que confia "que até à hora do apito inicial, muitos dos casos dos jogadores do plantel do Vitória Futebol Clube serão solucionáveis".

Esta manhã, os sadinos confirmaram à TSF que a sessão de treino prevista para esta quinta-feira foi cancelada. Cerca de "80% do plantel continua afetado por um vírus gripal", garantiu o clube.

Debilidade física

O antigo médico da seleção nacional de futebol, Henrique Jones, lembra que embora os clubes devam ter "um plantel suficientemente vasto para estas e outras situações", do ponto de vista do fair-play e verdade desportiva "seria muito mais recomendável que este jogo fosse adiados que as equipas pudessem jogar com as mesmas armas".

O comentário de Henrique Jones à situação no plantel do Vitória de Setúbal. 00:00 00:00

Henrique Jones explica que, em termos de saúde pública, esta é uma situação "interna do plantel" sadino e que não terá "quaisquer riscos em relação ao contágio" dos envolvidos.

Por outro lado, nota, um atleta que esteja afetado por um vírus como este terá "diarreias, eventualmente febre, e dores musculares, obviamente não está em condições de competir".