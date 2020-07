Sporar perto do golo. Sporting 0-0 Gil Vicente (1.ª parte)

© Gerardo Santos/Global Imagens

Sem Jovane Cabral, a principal figura da equipa desde o desconfinamento, o Sporting entrou apenas com uma alteração em relação ao último jogo. Rúben Amorim chamou Rafael Camacho para o lugar do jovem cabo-verdiano no jogo frente ao Gil Vicente.

Neste encontro, o Sporting tinha a oportunidade para distanciar-se do Sporting de Braga, que perdeu ontem em Vila do Conde. Uma vitória consolidava o terceiro lugar do campeonato.

Nos minutos iniciais, destaque para fogo-de-artifício audível no relvado de Alvalade. Terá sido uma forma de os leões assinalarem os seus 114 anos de história que festejam neste mês de julho.

A primeira oportunidade do encontro surgiu aos 13 minutos. Sporar falhou o remate na pequena área que daria o primeiro golo à equipa leonina.