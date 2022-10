Sporting repudia violência em Alvalade e 'corta' com Juventude Leonina

© Pedro Simões Ribeiro/TSF

O Sporting repudiou este domingo, em comunicado, a violência ocorrida no sábado no Estádio José Alvalade, durante o jogo da I Liga de futebol com o Casa Pia, e anunciou o 'corte' com a claque Juventude Leonina".

"O Sporting Clube de Portugal lamenta e repudia os episódios de violência ocorridos ontem (sábado), no Estádio José Alvalade, durante o jogo com o Casa Pia", escreveu o Sporting, sem deixar de agradecer o "apoio de todos os que, como sempre, contribuíram positivamente para conduzir a equipa à vitória".

O clube de Alvalade aproveita para reiterar a sua posição "em prol de um espetáculo desportivo saudável, vivido em família e de apoio ao seu clube, e manterá a sua intransigência na luta contra o crime e a violência no desporto".

"Quem se identifica com os valores do Sporting, e o apoia acima de tudo, não adota determinados comportamentos, nem muito menos causa danos avultados, deliberados e recorrentes que prejudicam gravemente o clube", explicou o clube leonino.

Face ao sucedido, a uma carga policial sobre os adeptos, que terá começado por culpa do lançamento de fogo-de-artifício, o Sporting informa ainda que "irá colaborar ativamente com as forças de segurança e a APVDC (Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto) para identificação de todos os responsáveis pelas ocorrências" de sábado.

"Em virtude do sucedido, e no seguimento de um acumular de acontecimentos similares, assim como das irregularidades igualmente identificadas pela APVDC, o Sporting dá também por terminadas as tentativas de celebração de protocolo com a Associação Juventude Leonina", finaliza o comunicado.

No sábado, o Sporting venceu em Alvalade o Casa Pia por 3-1, com golos de Paulinho (57 minutos), Nuno Santos (59) e Pedro Gonçalves (65, de grande penalidade), depois de Clayton dar vantagem aos forasteiros, na primeira parte (43).

Com este resultado, os 'leões' subiram, provisoriamente, ao quarto lugar da I Liga, após 10 jornadas, seguindo a três pontos de FC Porto e Sporting de Braga e nove do líder Benfica.