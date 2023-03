Sporting SAD com lucro recorde de 47,5 milhões de euros no primeiro semestre de 2022/23

© Patricia de Melo Moreira/AFP

Por Lusa 01 Março, 2023 • 06:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Sporting SAD apresentou um resultado líquido de 47,5 milhões de euros no primeiro semestre de 2022/23, cinco vezes superior ao lucro de 9,5 milhões de euros obtido no período homólogo, anunciaram na terça-feira os 'leões'.

"Este resultado líquido é consequência de uma performance muito positiva dos rendimentos operacionais, resultante do encaixe financeiro da UEFA Champions League. A esta variável acrescem os resultados obtidos com a transação de jogadores e o acerto nas iniciativas estratégicas e investimento, que estão a permitir o crescimento das restantes linhas de receitas operacionais", realçou a Sporting SAD no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Também o volume de negócios foi recorde, atingindo 148 milhões de euros, e a SAD 'leonina' alcançou capitais próprios positivos pela primeira vez em cinco anos, no valor de 31,2 milhões de euros, o mais elevado de sempre.

O resultado operacional sem transação de jogadores alcançou 9,4 milhões de euros, o segundo melhor resultado de sempre, em termos homólogos, apenas superado pela anterior época de 2021/2022, tendo o rendimento com transação de jogadores chegado a 73,9 milhões de euros, sobretudo resultante das vendas dos atletas Matheus Nunes e João Palhinha.

A Sporting SAD realçou ainda a "redução do passivo em 24,1 milhões de euros que tinha sido interrompida pela covid-19".