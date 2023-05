Sporting SAD constituída arguida na sequência das buscas da Autoridade Tributária

Frederico Varandas, presidente do Sporting © Gerardo Santos / Global Imagens

A Sporting SAD confirmou esta segunda-feira ter sido constituída arguida na sequência das buscas realizadas pela Autoridade Tributária que visavam leões, FC Porto e Benfica na "Operação Penálti".

A Autoridade Tributária está a fazer buscas que nos Estádios do Dragão, Alvalade e Luz no âmbito de um caso que investiga suspeitas de fraudes e branqueamento que ascendem a 58 milhões de euros.

Em causa estão "suspeitas de prática de crimes de fraude fiscal qualificada, fraude contra a segurança social e branqueamento de capitais, ligadas com celebração ou renovação de contratos de trabalho desportivo, pagamento de comissões e circuitos financeiros que envolvem os intermediários nesses negócios, bem como utilização de direitos de imagem".

Leia o comunicado na íntegra

"1. A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD confirma a realização de buscas aos seus escritórios por parte da Autoridade Tributária (AT), no âmbito do processo 12/21.01ICLSB.

2. Confirmamos ainda que a Sporting SAD foi constituída arguida no âmbito do mesmo processo, que incide sobre diversos contratos e transferências de jogadores de futebol, ocorridos no período compreendido entre 2015 e 2017;

3. A Sporting SAD está convicta que o processo não terá impactos relevantes para a Sociedade, na medida em que a sua actividade, e em particular as transferências e contratos de jogadores, é auditada pelas entidades competentes, no estrito cumprimento da lei.

4. Como tem sido prática do Conselho de Administração, a Sporting SAD continuará a colaborar com as autoridades competentes, prestando todos os esclarecimentos e juntando ao processo documentação diversa em sua posse, ao abrigo do princípio da colaboração e em prol da descoberta da verdade."