Nulo em Alvalade. Sporting 0-0 Santa Clara (intervalo)

Depois do empate em Moreira de Cónegos, Rúben Amorim promoveu várias alterações na equipa inicial do Sporting: Wendel e Quaresma regressaram ao onze, tal como o menino Nuno Mendes. Já Doumbia também mereceu o voto de confiança do técnico leonino para começar o jogo de início. O médio não jogava de início há 10 jogos.

Sem público e apenas com música da aparelhagem sonora do Estádio de Alvalade, o encontro começou com o Sporting a tentar conquistar a posse de bola.

E conseguiu. Os leões cedo começaram a controlar o jogo e aos, 12 minutos, Sporar apareceu a cabecear junto à baliza de Marco, com algum perigo, na sequência de um livre descaído para o lado direito do ataque leonino.

Aos 18 minutos, Nuno Mendes ganhou a linha e conseguiu fugir à marcação, servindo Jovane Cabral. O avançado cabo-verdiano quis tentar um grande golo, num remate cruzado, já dentro da área. A bola não passou muito longe da baliza de Marco Pereira.

O Sporting criava os lances de maior perigo e, à meia hora de jogo, Jovane Cabral foi carregado em falta junto ao bico da grande área. Na sequência do livre, o cabo-verdiano rematou e a bola passou a rasar a barra.

Na jogada seguinte, o Santa Clara chegou-se à baliza de Maximiano e o esférico acabou no fundo das redes leoninas. No entanto, o árbitro anulou o lance por fora de jogo. Ficou o aviso ao Sporting, que parecia desconcentrado na defesa.

Faltava critério e definição no ataque do Sporting e, a cinco minutos do descanso, o Santa Clara aproveitou para voltar a assustar os leões. Zaidu recuperou uma bola perdida na área e acelerou até ao meio campo do Sporting. Junto à grande área leonina rematou, mas a bola foi cortada para canto.

Logo a seguir, a defesa insular desconcentrou-se. Numa bola que parecia controlada pelos centrais, o guardião Marco aliviou, mas o esférico bate em Sporar. Foi por muito pouco que o ressalto não acabou no fundo das redes açorianas.

Onze do Sporting: Maximiano, Quaresma, Coates, Nuno Mendes, Ristovski, Wendel, Doumbia, Acuña, Plata, Sporar e Jovane Cabral.

Onze do Santa Clara: Marco, Rafael Ramos, João Afonso, Fábio Cardoso, Mamadu Candé, Rashid, Anderson Carvalho, Lincoln, Zaidu Sanussi, Carlos Junior e Thiago Santana.

O árbitro da partida é António Nobre, auxiliado pelos assistentes Pedro Felisberto e José Luzia. O videoárbitro é Helder Malheiro.