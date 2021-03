Conheça os onzes de Sporting e Santa Clara

O treinador do Sporting, Rúben Amorim © José Coelho/EPA

Por TSF 05 Março, 2021 • 19:43

O líder Sporting procura esta sexta-feira bater o seu recorde de invencibilidade nas primeiras 22 jornadas da I Liga, na receção ao Santa Clara, e destacar-se ainda mais sobre a concorrência pelo título nacional.

Onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Feddal, Nuno Mendes, Palhinha, Matheus Nunes, João Mário, Tabata, Pote e Tiago Tomás

Onze do Santa Clara: Marco, Ramos, Villanueva, Fábio Cardoso, Mansur, Anderson Carvalho, Allano, Hide, Lincoln, Carlos Jr. e Cryzan

Os leões vêm de um empate a zeros no clássico com o FC Porto, que serviu para manter a vantagem de 10 pontos sobre os dragões, entretanto ultrapassados no segundo lugar pelo Sporting de Braga, que reduziu para nove a diferença para os verdes e brancos.

Caso consiga vencer ou empatar diante dos açorianos, o conjunto leonino, que ainda não perdeu qualquer jogo na competição, conseguirá, pela primeira vez na sua história, completar invicto as primeiras 22 jornadas da I Liga.

Suplentes do Sporting: Maximiano, Matheus Reis, Nuno Santos, Neto, João Pereira, Antunes, Daniel Bragança, Eduardo Quaresma e Jovane

Suplentes do Santa Clara: André Ferreira, João Afonso, Lucas, Ukra, Rúben Oliveira, Nené, Jean Patic, Rui Costa e Sagna