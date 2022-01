Conheça os onzes de Sporting e Santa Clara

© AFP

O Sporting, atual detentor do título, procura esta quarta-feira regressar à final da Taça da Liga de futebol perante o Santa Clara, que está a fazer a sua melhor campanha de sempre na prova.

Em Leiria, no segundo jogo das meias-finais, o Sporting vai tentar alcançar pela sexta vez a final da competição, a quarta nas últimas cinco temporadas, numa prova que conquistou por três vezes (2017/18, 2018/19 e 2020/21). O vencedor do jogo vai defrontar o Benfica na final, que eliminou o Boavista no encontro desta terça-feira.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Gonçalo Inácio e Matheus Reis; Esgaio, Palhinha, Ugarte e Tabata; Pedro Gonçalves, Sarabia e Nuno Santos.

Suplentes: João Virgínia; Feddal, Rúben Vinagre, Gonçalo Esteves, Matheus Nunes, Jovane Cabral, Tiago Tomás, Paulinho e Geny.

Onze do Santa Clara: Ricardo Fernandes; Sagna, Boateng, Mikel Villanueva e Mansur; Lincoln, Anderson Carvalho e Romão; Cryzan, Rui Costa e Ricardinho.

Suplentes: Marco; Rafael Ramos, Paulo Henrique, Tassano, Rúben Oliveira, Nené, Óscar Barreto, Tagawa e Mohebi.

O treinador Rúben Amorim disse que o Sporting, detentor do troféu, tem de apresentar-se "agressivo" na meia-final da Taça da Liga de futebol, diante do Santa Clara, e defendeu que as derrotas ajudam a equipa a crescer.

O Sporting perdeu dois dos últimos três encontros na I Liga, precisamente frente aos açorianos (3-2), nos Açores, e na receção ao Sporting de Braga (2-1), resultados que deixaram o grupo abalado.

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, admitiu que o Sporting é "favorito" no jogo desta quarta-feira, das meias-finais da Taça da Liga de futebol, e quer que os seus jogadores "desfrutem" da partida.

"As duas equipas vão entrar com muita vontade de ganhar o jogo. Temos consciência e sabemos que o favoritismo está claramente do lado do Sporting, mas as duas equipas têm responsabilidade e tudo vão fazer para vencer. O Sporting é favorito, mas são 11 contra 11", salientou o treinador do Santa Clara.