Açorianos perto do golo. Sporting 0-0 Santa Clara (1.ª parte)

O Sporting recebe este sábado o Santa Clara, no último jogo da época em Alvalade. Os leões, que terminam a prova na segunda posição e com a entrada direta na Champions assegurada, querem despedir-se dos adeptos com uma vitória.

Onze do Sporting: João Virgínia; Pedro Porro, Luís Neto, Coates, Gonçalo Inácio e Nuno Santos; Palhinha e Daniel Bragança; Tabata, Sarabia e Pedro Gonçalves.

Suplentes: Adán, André Paulo, Matheus Nunes, Ugarte, Rúben Vinagre, Edwards, Ricardo Esgaio, José Marsà e Rodrigo Ribeiro

Onze do Santa Clara: Ricardo Fernandes; Pierre Sagna, João Afonso, Boateng e Paulo Henrique; Romão e Morita; Rui Costa, Lincoln e Ricardinho; Mohebi.

Na antevisão, o treinador Rúben Amorim, garante que irá continuar no banco leonino e que o objetivo é recuperar o título de campeão nacional na próxima temporada.

A marcar o derradeiro encontro de hoje, será também a despedida do espanhol Sarabia, o melhor marcador dos leões nesta edição da I Liga.