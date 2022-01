Casa cheia em Alvalade. Sporting 0-0 SC Braga (1.ª parte)

© Pedro Rocha/Global Imagens

O jogo cartaz da 19.ª jornada levou milhares de adeptos às bancadas do Estádio de Alvalade para assistir ao terceiro duelo da temporada entre Sporting e Sporting de Braga. Do lado dos leões, Matheus Nunes regressou ao onze inicial, relegando para o banco de suplentes Daniel Bragança, uma das figuras do último jogo, em Vizela.

Sem Nuno Santos (castigado) e Porro (lesionado), Esgaio manteve o lugar na lateral-direita e Feddal voltou a marcar presença na defesa a três da formação de Rúben Amorim.

Já do lado do SC Braga, que vinha de uma derrota frente ao Marítimo, o treinador Carlos Carvalhal promoveu a titularidade de Fabiano, no lado direito da defesa, face às ausências de Paulo Oliveira (castigo) e Yan Couto (infetado com Covid-19).

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Ricardo Esgaio, Palhinha, Matheus Nunes e Matheus Reis; Pedro Gonçalves, Paulinho e Sarabia;

Onze do SC Braga: Matheus; Tormena, Bruno Rodrigues e Diogo Leite; Fabiano, Al Musrati, Castro e Francisco Moura; Ricardo Horta, Vitinha e Galeno;