Sporting, sem Amorim, tenta 12.º triunfo seguido e liderança isolada nos Açores

Os campeões nacionais vão tentar somar o 12.º triunfo consecutivo

O Sporting, com muitas baixas, incluindo o técnico Rúben Amorim, procura esta sexta-feira começar o novo ano na liderança isolada da I Liga de futebol, na deslocação ao campo do Santa Clara, no arranque da 17.ª jornada.

Nos Açores, sem o seu treinador principal, que testou positivo à Covid-19, os campeões nacionais vão tentar somar o 12.º triunfo consecutivo no campeonato e subir sozinhos provisoriamente ao comando da prova, já que o FC Porto só entra em campo no sábado, no terreno do Estoril Praia.

O defesa Gonçalo Inácio também testou positivo e é baixa no duelo frente ao 15.º classificado da prova, assim como Pedro Porro, que ainda continua com problemas físicos. Por outro lado, Feddal e Ugarte vão estar de regresso no emblema lisboeta.

Com o 'fantasma' da despromoção, o Santa Clara necessita com urgência de pontuar para fugir aos lugares de descida, numa altura em que continua a ser interinamente comandado por Tiago Sousa, que 'pegou' na equipa após a saída de Nuno Campos.

O primeiro encontro da última jornada da primeira volta está agendado para as 18h30 (17h30 locais).

Programa da 17.ª jornada:

- Sexta-feira, 7 jan:

Santa Clara - Sporting, 18h30 (17h30 locais).

- Sábado, 8 jan:

Vizela - Moreirense, 15h30.

Estoril Praia - FC Porto, 18h00.

Boavista - Tondela, 20h30.

- Domingo, 9 jan:

Portimonense - Marítimo, 15h30.

Benfica - Paços de Ferreira, 18h00.

Sporting de Braga - Famalicão, 18h00.

Belenenses SAD -- Arouca, 20:30.

- Segunda-feira, 10 jan:

Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 20h15.