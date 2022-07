Veja o golo de Jesús Corona. Sporting 0-1 Sevilha (intervalo)

Por TSF 24 Julho, 2022 • 19:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com mais de 40 mil espetadores nas bancadas de Alvalade, a equipa do Sporting apresentou-se aos sócios com destaque para os novos reforços. Trincão, St. Juste e Morita fizeram as delícias dos adeptos.

Na décima edição do troféu Cinco Violinos, os leões receberam os espanhóis do Sevilha, formação com muitas caras conhecidas do futebol português, desde o treinador ao plantel.

Com Lopeteguei ao leme, a equipa da Aandaluzia surgiu em Alvalade com Acuña, ex-leão, Fernando, Óliver Torres e Jesús Corona, que passaram pelo Dragão.

E foi mesmo o avançado mexicano que abriu o ativo em Alvalade, depois de uma perda de bola recuperada por Fernando.

No banco leonino, Rúben Amorim não gostava do que via a meio campo e, ainda no primeiro tempo, mexeu na equipa, substituindo Ugarte por Morita.

Nos descontos da primeira parte, Nuno Santos obrigou ao guardião Bono a protagonizar uma boa defesa, desviando um remate forte já dentro da área.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis; Pedro Porro, Ugarte, Matheus Nunes, Nuno Santos; Trincão, Paulinho, Pedro Gonçalves

Suplentes: Franco Israel, André Paulo, Morita, Bruno Tabata, Edwards, Luís Neto, Rochinha, Abdul Fatawu, Ricardo Esgaio, José Marsà e Flávio Nazinho.

Onze do Sevilha: Bono; Jesús Navas, Rekik, José Ángel e Acuña; Rakitic, Fernando e Óliver Torres; Corona, Lamela e Rafa Mir.

Suplentes: Dmitrovic, Montiel, Ocampos, Gudelj, Suso, Jordán Moreno, Munir Mohamed, En-Nesyri, Delaney, Papu Gómez, Pablo Pérez, Luismi, Kike Salas, Alberto Flores, Juaniu, Marius Herzig, Pedro Ortiz e Iván Romero.